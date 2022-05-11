الروسية ألكسندروفا تودع روما

خرجت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا من الدور الثاني لبطولة روما الإيطالية للتنس على يد اليونانية ماريا سكاري، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول للبطولة كونها المصنفة رابعة عالميا.

وخسرت ألكسندروفا البالغة من العمر 27 عاما، أمام ماريا سكاري بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و19 دقيقة.

وضربت اللاعبة اليونانية البالغة من العمر 26 عاما، موعدا في الدور الثالث للبطولة، مع الأمريكية كوري غوف المصنفة 15، التي تغلبت بدورها على مواطنتها ماديسون برينجل بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-2) و(6-4).

المصدر: RT