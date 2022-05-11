الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار بطولة روما

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ثمن النهائي لبطولة روما الإيطالية للتنس لفئة الألف نقطة "الماسترز"، على حساب الإسباني بابلو كارينو بوستا.

وتمكن كارين خاتشانوف من الفوز على بابلو كارينو بوستا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-4) و(2-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وسيكون كارين خاتشانوف، في الدور ثمن النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع البلغاري غريغور ديميتروف واليوناني ستيفانوس تيستيباس، اليوم أيضا.

المصدر: RT