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نادال يهزم إيسنر ويصعد إلى ثمن نهائي دورة روما

الرياضة

نادال يهزم إيسنر ويصعد إلى ثمن نهائي دورة روما
Legion-Media
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تأهل الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب، بسهولة إلى ثمن نهائي دورة روما الإيطالية للماسترز للتنس، بفوزه اليوم الأربعاء على الأمريكي جون إيسنر، بمجموعتين دون رد 6-3 و6-1.

ونجح المخضرم الإسباني المصنف ثالثا، في تخطي عملاق الإرسالات الساحقة في ساعة و17 دقيقة، في سعيه للقبه الحادي عشر في العاصمة الإيطالية.

وسيواجه نادال في الدور المقبل، الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 16.

ويمكن لنادال، الذي يلقب بـ"ملك" الملاعب الترابية، الاستفادة من انسحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراز، الذي هزمه في ربع نهائي دورة مدريد الأخيرة على أرض ترابية، لرفع حظوظه بإحراز لقب دورة روما الإعدادية لرولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى المقررة في ملاعب فرنسا خلال الفترة  بين 22 مايو الجاري و5 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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