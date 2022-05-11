من هي الأميرة السعودية التي استضافت ميسي في جدة؟

خطفت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود، الأنظار خلال استضافتها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأصدقائه واصطحابهم في جولة في مدينة جدة.

وظهرت الأميرة هيفاء التي تشغل منصب مساعد زير السياحة، برفقة نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية، في جولة أمس الثلاثاء داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر الأحمر.

استضفت اليوم #ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.



تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا. #جدة وناسها تاخذ قلوب زوارها من اول نظرة 😍#ميسي_سفيرا_للسياحة_السعوديةpic.twitter.com/hR7FoiN2u2 — Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) May 10, 2022

من هي هيفاء بنت محمد آل سعود؟

تحمل الأميرة هيفاء شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن في الولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

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وقد بدأت حياتها المهنية في القطاع المالي في بنك "HSBC" في المملكة المتحدة، قبل أن تقرر عام 2009، العودة إلى بلادها للعمل في نفس البنك الذي يمتلك فرعا في السعودية.

وتشغل الأميرة هيفاء منصب نائب وزير السياحة الاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية منذ مارس 2019، بالإضافة لعملها كرئيس للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمباراة منذ سبتمبر 2017.

وتعمل كذلك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ يناير2020، واختيرت في 2020 ضمن أول مجلس إدارة لصندوق التنمية السياحي في المملكة.

ولم تكن زيارة ميسي هي العلاقة الأولى بين الأميرة السعودية والرياضة، حيث عملت في الفترة من 2017 إلى 2019 في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وزارة الرياضة حاليا، كعضو منتدب للهيئة.

وعملت كذلك مستشارة أولى لوزارة التعليم السعودية في الفترة من 2012 إلى 2016 ومساعدة مدير مبيعات الأسهم في بنك "HSBC" في الفترة من 2010 إلى 2012 ومحللة البنك في الفترة من 2008 إلى 2009.

المصدر: وكالات