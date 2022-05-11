لاعب مصري أخبره كلوب بأنه أفضل من صلاح بـ100 مرة.. تعرف عليه

يوصف محمد صلاح حاليا بأنه أفضل لاعب أنجبته الكرة المصرية على مر تاريخها حيث فرض نفسه كواحد من أفضل نجوم الساحرة المستديرة إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق منذ التحاقه بليفربول.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول صيف العام 2017 قادما من روما، حقق صلاح إنجازات مبهرة وأرقاما غير مسبوقة لأي لاعب مصري وعربي، فقد سجل 155 هدفا في 251 مباراة، لكن لاعبا مصريا آخر يدعي أن المدير الفني الحالي لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قال له إنه أفضل من صلاح بـ100 مرة.

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على تصريحات للنجم المصري المعتزل محمد زيدان، كشف فيها أن كلوب، الذي أشرف على تدريبه في فريقي بوروسيا دورتموند وماينز الألمانيين، قال له إنه يعتقد أنه أفضل من صلاح بـ100 مرة.

thesun.

وقالت الصحيفة إن زيدان الذي يبلغ 40 عاما الآن، قال في حديثه لقناة "أون سبورت" المصرية في يناير 2020 "أخبرني كلوب أنني أفضل من صلاح بـ100 مرة لكنني بحاجة إلى أن أكون أكثر احترافا".

وأضاف "قال لي كلوب إن لدي موهبة ومهارات رائعة لكنني بحاجة إلى التركيز أكثر. لو فعلت ذلك، لكنت أحد أفضل اللاعبين في العالم".

thesun.

ورغم المسيرة المميزة لزيدان سواء مع الأندية الألمانية التي مثلها على غرار دورتموند وماينز وهامبورغ وفيردر بريمن (من 2005 حتى 2012)، أو مع منتخب مصر الذي توج معه ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبتين متتاليتين 2008 و2010، فإنه يعترف بأنه "يفتقر إلى أخلاقيات العمل الجيدة، مما يعني أنه لم يصل إلى المستويات التي ارتقى إليها صلاح في المواسم الأخيرة".

واعترف زيدان بذلك قائلا "في الماضي، كان علي أن أكون أكثر تخصصا في التدريب وأن أكون أكثر احترافا للوصول إلى مستوى صلاح.. صلاح أكثر احترافا مني وأكثر تكريسا لكرة القدم مثل رونالدو وميسي".

وسجل زيدان 102 هدفا في 294 مباراة طوال مسيرته التي استمرت 16 عاما (من 1999 إلى 2015)، لكنه لم يتمكن قط من تسجيل 20 هدفا في موسم واحد.

في المقابل، سجل صلاح 44 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول وتبعه بـ31 ثم 30 هدفا في آخر موسمين.

وعند وصوله إلى ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، قال زيدان مرة أخرى في نوفمبر 2018، إن صلاح كان يحمل إرثا طويلا من المصريين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه إلى موقع "غول" العالمي، قال زيدان: "إنه (صلاح) مثال جيد، كما كنا من قبل - أنا وزملائي المصريين الآخرين الذين لعبوا في أوروبا- مثل ميدو، وأحمد حسن، والعديد من اللاعبين الآخرين الذين لعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وتابع" الآن محمد صلاح يواصل إرث اللاعبين المصريين في أوروبا ليجعل الأطفال المصريين يحلمون، لأنه واحد منا.. اليوم هو وقت محمد صلاح، إنه يسير على ما يرام، إنه يعطي الأمل لجميع المصريين وبعد ذلك في المستقبل سيكون هناك أطفال آخرون من مصر سيلعبون في أوروبا".

صحيح أن زيدان لم يرق إلى مستوى صلاح باعتراف من اللاعب نفسه، ولكن على مستوى الإنجازات مع منتخب مصر تميل الكفة بقليل لزيدان الذي توج مع "الفراعنة" بلقبين قاريين، في حين لم يتذوق صلاح حلاوة الألقاب على الصعيد الدولي رغم بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا في مناسبتين في العامين 2017 و2021.

في المقابل، شارك صلاح مع منتخب مصر في نهائيات مونديال روسيا 2018، بينما لم يظهر زيدان في أي بطولة كأس عالم مع منتخب بلده.

المصدر: "ذا صن"