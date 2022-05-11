أول قرار للأهلي المصري بعد اختيار المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال

أعلن الأهلي المصري تصعيد الأزمة المرتبطة بالملعب الذي سيحتضن نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا، إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أعلن الاثنين الماضي، أن المباراة النهائية للنسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستقام في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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ومن المقرر أن يجمع النهائي بين المتأهل من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي الأول، والمتفوق من مواجهة الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي.

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على موقعه: "قرر النادي الأهلي المصري الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا؛ ردا على رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة، فضلا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته".

🚨| الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية pic.twitter.com/MtO7QPl9OA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2022

وأضاف: "سيقوم الأهلي الذي سبق وأن طالب الكاف بإقامة المباراة في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.. خاصة وأن الكاف في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وإيابا".

وواصل: "النادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة".

وختم البيان: "جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية أخرى، كما أن الكاف استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه".

المصدر: موقع ألأهلي المصري