دجوكوفيتش ينهي مشوار الروسي كاراتسيف في دورة روما

ودع الروسي أصلان كاراتسيف، بطولة روما للماسترز ذات الألف نقطة في التنس، من الدور الثاني إثر خسارته أمام المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وجاءت خسارة كاراتسيف بمجموعتين دون رد 3-6، و2-6 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

ويلتقي "دجوكو" الفائز باللقب في العاصمة الإيطالية أربع مرات، في الدور ثمن النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق، مواطنه لاسلو دييري والسويسري المخضرم ستان فافرينكا.

وبات دجوكوفيتش، الذي أعفي من خوض منافسات الدور الأول في روما على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على بعد 3 انتصارات فقط من دخول نادي اللاعبين الذين حققوا ألف فوز خلال مسيرتهم الاحترافية.

ويتعين على دجوكوفيتش بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل في روما للاحتفاظ بالمركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين، وإلا سيتنازل عنه لصالح الروسي دانييل مدفيديف المصاب راهنا.

المصدر: وكالات