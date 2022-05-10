اليابان.. وضع سائل معقم بدلا من الماء لمتسابقات.. والسلطات تفتح تحقيقا

وعدت السلطات اليابانية بإجراء تحقيق بعد سكب سائل معقم في أكواب وضعت عند نقطة توزيع المشروبات للمشاركات في سباق لمسافة 5000 متر في نهاية الأسبوع الماضي بمحافظة ياماناشي وسط البلاد.

وأشار الاتحاد الرياضي لمدارس ياماناشي الثانوية إلى أن المعقم كان موضوعا في زجاجة بلاستيكية من دون أي ملصق تعريفي، داخل صندوق من الورق المقوى، إلى جانب زجاجات مياه الشرب.

وعادة ما يستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحماية من فيروس كورونا، وقد أصبح منتشرا في كل مكان في اليابان منذ أن بدأ تفشي الوباء عام 2020.

وقد انهارت إحدى المتسابقات وتقيأت وتوقفت عن المشي بعد شرب السائل المعقم، بينما قامت اثنتان أخريان ببصقه واستمرتا في المسابقة.

ونقلت ثلاث تلميذات في المجموع إلى المستشفى لتلقي العلاج ويعتقد أنهن في طور الشفاء، ووعد حاكم ياماناشي كوتارو ناغازاكي أمس بإجراء تحقيق مستقل في الأمر.

وقال "بالنيابة عن المقاطعة، أود أن أعتذر بصدق للرياضية وعائلتها".

المصدر: وكالات