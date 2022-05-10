الروسية ألكسندروفا تبلغ ثاني أدوار بطولة روما

تأهلت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا إلى الدور الثاني لبطولة روما الإيطالية للتنس لفئة الألف نقطة، على حساب الأمريكية سلون ستيفنز، الفائزة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2017.

واحتاجت ألكسندروفا لـ52 دقيقة فقط للفوز على سلون ستيفنز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وضربت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 27 عاما، موعدا في الدور الثاني، مع اليونانية ماريا سكاري، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول للبطولة، كونها المصنفة الرابعة عالميا.

بينما أخفقت الروسية الأخرى لودميلا سامسونوفا في اجتياز حاجز الدور الأول، إثر هزيمتها أمام الأمريكية الأخرى جيسيكا بيغولا، المصنفة 13، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها: (6-4) و(3-6) و(4-6).

كما خرجت الروسية إيلينا آفانيسيان من الدور الأول أيضا، إثر خسارتها على يد الكازاخستانية يلينا ريباكينا بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (4-6) و(6-7).

المصدر: RT