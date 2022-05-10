عائلتي تشاهدني.. نيمار يتجاهل توسلات حارس تروا ويسجل هدفا في مرماه (فيديو)

كشف حارس مرمى تروا، جيسي مولين، كواليس حديثه السريع مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار أثناء استعداده لتنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

وأثناء المباراة، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 25 تقدم لها نيمار، ونفذها بنجاح في مرمى تروا.

وقال مولين في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "خرجت من المرمى للحديث مع نيمار قبل أن يسدد ركلة الجزاء، وقلت له إذا نجحت في التصدي للركلة، سأكون نجما".

Tá vendo esse bate-papo rápido entre Neymar Jr e o goleiro Jessy Moulin, do Troyes antes da cobrança de pênalti do craque brasileiro ontem? 👀



Na real, o Jessy pediu um ‘favorzinho’ para o Ney, mas não deu certo...😅🤷🏻‍♂️ (+) pic.twitter.com/0CKoCsA3ps — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 9, 2022

Jessy Moulin to Neymar on his penalty: "I tell him:" Do you know that if I stop the penalty, I'm a star? At least tell me the side where you're going to shoot. My family is watching me and I would like make her proud of me."So he laughed and he said to me: "Choose a side you."😂 pic.twitter.com/6gPu6gT5cC — Neymar Jr (@neymarxe) May 9, 2022

وأضاف "لقد ضحك نيمار، وقلت له من فضلك أخبرني على الأقل بالزاوية التي ستسدد فيها الكرة، هناك أمي وأبي وإخوتي وزوجتي يشاهدون المباراة، وأود أن يفخروا بي".

وواصل حارس مرمى تروا "لقد ضحك نيمار وقال لي، اختر الزاوية وقلت له أخبرني أنت، لكنه لم يلمح بأي شيء، لذا بقيت في منتصف المرمى، وسدد الكرة في الزاوية اليمنى بشكل جيد".

ورغم هدف نيمار، فقد تمكن تروا من العودة بنتيجة رائعة من ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2

المصدر: وكالات