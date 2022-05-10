مباراة غريبة في مصر.. هدف مبكر في الثواني الأولى وإهدار قاتل في الثانية الأخيرة (فيديو)

اقتنص فاركو فوزا مثيرا من ضيفه فيوتشر (1-0) في افتتاح منافسات المرحلة الـ18 للدوري المصري لكرة القدم، أمس الاثنين، في مباراة أهدر فيها الفريق الضيف ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وسجل الجزائري رزقي حمرون، هدف الفوز لفاركو في الثانية 28 من عمر اللقاء، ليدخل نادي أسرع عشرة أهداف في تاريخ الدوري المصري.

وحصل فيوتشر على فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحته، لكن محمد صبحي، حارس فاركو تألق وتصدى لتسديدة ناصر ماهر لاعب فيوتشر في الثانية الأخيرة قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما توقفت سلسلة انتصارات فيوتشر عند أربعة، وتلقى الخسارة الخامسة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: وكالات