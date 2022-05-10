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كشف سبب عدم ترشح مصر إلى جانب المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال

الرياضة

كشف سبب عدم ترشح مصر إلى جانب المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال
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كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي، سبب عدم تقدم الاتحاد المصري بطلب لاستضافة نهائي النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقام نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا في المغرب، وقد يجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي، حيث كان الفريق المصري قد تغلب على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.

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وعن سبب عدم ترشح مصر إلى جانب المغرب لاستضافة النهائي القاري، أوضح الكومي في تصريحات تلفزيونية: "باب تقديم طلبات الاستضافة أغلق قبل انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي".

وأضاف: "اتحاد الكرة أرسل خطابين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يؤكد فيهما رفض إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، حال صعود فريق مغربي للنهائي".

وتابع: "اتحاد الكرة أرسل خطابا ثالثا إلى الكاف يطلب فيه تعديل موعد لقاء مصر وغينيا يوم 2 يونيو المقبل، في أول جولات تصفيات أمم إفريقيا، خاصة وأن نهائي دوري أبطال إفريقيا يقام يوم 30 من الشهر الجاري".

ولفت الكومي إلى أن اتحاد الكرة المصري يسعى بكل قوة لدعم ومساندة الأهلي في مهمته بدوري الأبطال.

المصدر: وكالات

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