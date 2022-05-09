بيان الهلال يكشف المستور.. "الزعيم" يشن هجوما قويا على الاتحاد السعودي لكرة القدم

شن نادي الهلال هجوما قويا على الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعلن في بيان رسمي استئنافه على قرار إيقاف اللاعب محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع النادي من التسجيل في فترتين.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت مؤخرا إيقاف محمد كنو أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتين إلى جانب تغريمه مناصفة مع اللاعب 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار).

وجاءت هذه العقوبة التي تم توقيعها منذ نحو أسبوع واحد بعدما تقدم النصر بشكوى ضد الهلال، مشيرا إلى أنه وقع عقدا مع كنو خلال آخر 6 أشهر في عقده، وقبل أن يمدد تعاقده حتى 2025.

ونشر نادي الهلال، الأحد، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن فيه تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد العقوبات، في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية عقب عيد الفطر.

الهلال لم يكتفِ بإعلان تقدمه بالاستئناف، حيث شن هجوما قويا على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب إعلان القرار في أول أيام عيد الفطر التي تعتبر إجازة رسمية، وهو ما حرم النادي من ممارسة حقوقه في الاستئناف على القرار، وحرمه من اللاعب في مباراتي الفيحاء وضمك بالدوري السعودي.

وأكد الهلال في بيانه أن لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جانبها الصواب في العديد من الأمور، وخالفت المواد المعمول بها من لوائح الاحتراف، مبديا ثقته في مركز التحكيم الرياضي السعودي ورفضه للقرار.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وأبدت جماهير الهلال مساندتها لإدارة النادي، وأثار بيانه حالة من الحماسة بين جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنت وسما بعنوان "بيان الهلال يكشف المستور"، وذلك من أجل مساندة النادي الأزرق والتأكيد على أحقيته في الاستئناف.

واعتبرت جماهير الهلال أن البيان كشف عن وجود كمية كبيرة من الأخطاء القانونية التي وقع فيها الاتحاد السعودي بخصوص هذا القرار، مشيرة إلى أنه لم يطالب إلا بحقه.

المصدر: وكالات