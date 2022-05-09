فلسطين تحصد ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال

حصد الرباع الفلسطيني محمد حمادة الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، التي تستضيفها اليونان خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من شهر مايو الجاري.

وتوج حمادة بالميدالية الذهبية الأولى لفلسطين برفعه 168 كلغم في الخطف، لوزن 102 كلغم، ومن ثم حصد الميدالية البرونزية في المجموع العام برفعه 361 كلغم في الخطف والنتر.

وخاض الرباع حمادة 3 معسكرات تدريبية في الإمارات وروسيا، استعدادا للحدث الدولي الذي يضم نخبة من المتسابقين حول العالم، كما شارك في الكثير من البطولات القارية والدولية، وكان آخرها دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2020" في طوكيو.

المصدر: وكالات