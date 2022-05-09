منع أسطورة الجمباز الروسية إيرينا فينير-عثمانوفا من دخول لاتفيا

وقع وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش على قرار يقضي بمنع رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي ومدربة المنتخب الروسي الشهيرة إيرينا فينير-عثمانوفا من دخول لاتفيا.

وشمل قرار منع دخول لاتفيا إضافة إلى إيرينا فينير-عثمانوفا اعتبارا من اليوم الاثنين، أيضا المغني الروسي فيليب كيركوروف والفنانين ​​فلاديمير فينوكور ويفغيني بيتروسيان.

وكتب إدغار رينكيفيتش عبر حسابه على موقع "تويتر": "بناء على الفقرة 2 من المادة 61 من قانون الهجرة، قررت إدراج مواطني الاتحاد الروسي، فيليب كيركوروف و​​فلاديمير فينوكور ويفغيني بيتروسيان وإيرينا فينير-عثمانوفا إلى قائمة الأشخاص غير المرغوبين فيهم على أراضي جمهورية لاتفيا، إنهم ممنوعون من الدخول إلى أجل غير مسمى".

في وقت سابق، تم تعليق مشاركة لاعبات روسيا للجمباز في المسابقات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، كما تبنى البرلمان اللاتفي تعديلات على قانون الرياضة، والتي تحظر على الفرق والرياضيين والموظفين المحليين التنافس في البطولات التي تقام في روسيا أو بيلاروس.

المصدر: "sportbox.ru"