رئيس الوداد يعلق على اعتراض الأهلي على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب

علق رئيس الوداد المغربي لكرة القدم، سعيد الناصري، على اعتراض الأهلي المصري على إقامة نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا في مدينة الدار البيضاء.

ومن المرتقب أن يجمع نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، حيث كان الفريق المصري قد تغلب على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.

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وتقرر بعد تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام في مدينة الدار البيضاء، معقل الوداد، وهو ما اعترض عليه الأهلي واعتبره قرارا غير عادل.

وفي تعليقه على أزمة مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال رئيس الوداد في تصريح لوسائل إعلام مغربية، إن ناديه لن يرد على خطاب الأهلي الموجه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن اعتراضه على إقامة نهائي أبطال إفريقيا في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأضاف: "ما يروج لا يهمنا في أي شيء، لا بد أن أشكر بداية الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيسه فوزي لقجع، الذين رشحوا ملعب محمد الخامس لاحتضان النهائي، حيث تنافس المغرب مع السنغال كمرشحين وحيدين، والتصويت لمصلحة المغرب بفارق كبير من الأصوات، ووقتها لم تكن الأندية المغربية تعرف أين يمكن أن تصل (في البطولة القارية)".

يذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا، يلعب منذ موسمين في ملعب محايد، بنفس نظام نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات