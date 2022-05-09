التصنيف العالمي للاعبات التنس.. التونسية أنس تعود للمركز السابع

عادت التونسية أنس جابر، اليوم الاثنين، إلى المركز السابع الأفضل لها في تصنيف رابطة المحترفات للتنس، بفضل تتويجها بدورة مدريد للألف نقطة على الملاعب الترابية.

وتقدمت أنس ثلاث مراتب بعد فوزها السبت ببطولة مدريد على حساب الأمريكية جيسيكا بيغولا، محققة اللقب الأكبر في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة محترفات التنس.

🏆 ¡Vam-ONS! 🏆



🇹🇳 @Ons_Jabeur defeats Pegula 7-5, 0-6, 6-2 in Madrid to become the first Arab winner of a WTA 1000 title!#MMOPENpic.twitter.com/8VjRslsekQ — wta (@WTA) May 7, 2022

ولم يسبق لأنس (27 عاما) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات التنس لفئة الأف نقطة، ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وتبدلت كل المراكز في قائمة الـ18 الأوليات في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، باستثناء الصدارة التي حافظت عليها الشابة البولندية إيغا شفيونتيك، فيما عادت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى الوصافة على حساب الإسبانية باولا بادوسا.

وفي ما يلي تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا

3- الإسبانية باولا بادوسا

4- اليونانية ماريا ساكاري

5- الإستونية أنيت كونتافيت

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا

7- التونسية أنس جابر

8- البيلاروسية أرينا سابالينكا

9- الأمريكية دانيال كولينز

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

المصدر: أ ف ب