جماهير أتلتيكو مدريد تطرد مشجعا لريال مدريد ونجله من ملعب فريقها (فيديو)

رفضت جماهير أتلتيكو مدريد، تواجد مشجع للفريق الغريم ريال مدريد ونجله بينها، وهاجمتهما خلال مواجهة الفريقين في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشجع لريال مدريد يرتدي وشاحا للفريق الملكي، بينما كان نجله يرتدي قميصا للريال مع اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وظهر الأب وابنه وهما يجلسان في مدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، المخصصة لجماهير الأتلتيكو وهو ما لم تتقبله هذه الأخيرة.

Que tengan que expulsar del Wanda Metropolitano a un padre y su hijo por ir con la camiseta del Real Madrid y escuchar todo tipo de insultos es lamentable @Atleti@LaLiga#AtletiRealMadridpic.twitter.com/UeevwxU8tJ — Dios Benzema (@DiosBenzema_) May 9, 2022

A father and his som have been kicked out of the Wanda stands (Atletico stadium) as the kid was just wearing Real Madrid shirt, The father had to fight some fans harassed his kid. pic.twitter.com/wj19XfpjLH — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) May 9, 2022

وقامت جماهير الأتلتيكو بتوجيه شتائم مسيئة لمشجع الريال ونجله وحاولت مهاجمتهما، قبل أن تتدخل قوات الأمن في الملعب لتخرج المشجع وابنه من الملعب.

وانتهت المواجهة بفوز الأتلتيكو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد الريال عند 81 نقطة في الصدارة، علما بأن الفريق الملكي كان قد ضمن التتويج بلقب "الليغا" قبل عدة جولات.

المصدر: وكالات