الدوري الفرنسي.. تروا يفرض التعادل على سان جيرمان في عقر داره

فرض نادي تروا، التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه باريس سان جيرمان خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين لماركينيوس، ونيمار جونيور (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 6 و25، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بهدفي إيك يوجبو، وفلوريان تارديو في الدقيقتين 30 و49.

وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان، الذي ضمن قبل عدة جولات تتويجه بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، بينما بقي تروا في المركز الـ15 مع 37 نقطة.

وتتبقى مرحلتان فقط على ختام منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

المصدر: RT