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ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

الرياضة

ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي
AFP
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حقق فريق ميلان فوزا عريضا على مضيفه فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 36 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وتقدم فيرونا عن طريق دافيد فاروني بالدقيقة 38، فيما سجل أهداف ميلان كل من ساندرو تونالي "هدفين" بالدقيقتين 45+3 و50، وأليساندرو فلورينزي بالدقيقة 86.

بهذا الفوز، استعاد ميلان صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر (78)، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة بالمركز التاسع.

المصدر:RT

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