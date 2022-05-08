أتلتيكو مدريد يحسم ديربي العاصمة ويثأر من ريال مدريد

حسم فريق أتلتيكو مدريد "ديربي" العاصمة أمام ريال مدريد بطل الدوري الإسباني بهدف نظيف اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، إثر سقوط كونيا مهاجم "الروخيبلانكوس" بعد التحام مع فاييخو مدافع ريال مدريد، وانبرى للتنفيذ البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجلها بنجاح على يمين الحارس لونين في الدقيقة 40.

Yannick Carrasco fires Atletico Madrid in-front from the spot in the Madrid derby 👏🔴⚪️ pic.twitter.com/qezczVuMag — LiveScore (@livescore) May 8, 2022

إقرأ المزيد

وثأر أتلتيكو مدريد من الملكي كون ريال مدريد فاز بديربي الدور الأول للموسم الجاري من الدوري الإسباني 2-1 على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في ديسمبر من العام الماضي.

وحسم ريال مدريد لقب الليغا رسميا، في ظل تربعه على صدارة الليغا برصيد 81 نقطة، فيما يقاتل أتلتيكو لحجز تذكرة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجده بالمركز الرابع برصيد 64 نقطة.

المصدر:RT