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دوري الأبطال يوجه ضربة "مالية" لرونالدو

الرياضة

دوري الأبطال يوجه ضربة
AFP
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أهدر مانشستر يونايتد فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب خسارته المدوية أمام مضيفه برايتون برباعية نظيفة أمس السبت في الجولة الـ36 للبريميرليغ.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه بخلاف العواقب الرياضية التي يعنيها عدم اللعب في دوري الأبطال بالنسبة لناد بحجم مانشستر يونايتد، فإن الأمر له عواقب مالية أيضا.

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وأضافت الصحيفة، أنه سيتم خصم 25% من رواتب لاعبي مان يونايتد لعدم مشاركتهم في دوري الأبطال، ومن بينهم كريستيانو رونالدو الذي سينخفض راتبه من 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 288 ألف.

نفس الأمر ينطبق على الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي سينخفض راتبه من 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى حوالي 281 ألف.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة بالبطولة.

المصدر:"وكالات"

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