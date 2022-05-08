"حرب شوارع" بين مشجعي فريق إسرائيلي وسكان بلدة إسبانية (فيديو)

شهدت مدينة بلباو الإسبانية اليوم الأحد "حرب شوارع" بين مشجعي فريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي لكرة السلة، وعدد من سكان المدينة.

وحدث الأمر قبل وقت قصير من مواجهة بين الفريق ونظيره الألماني لودفيسبورغ على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "one" الرياضي، كان مشجعو الفريق البنفسجي الإسرائيلي في طريقهم لحضور المباراة عندما تعرضوا للهجوم من قبل مواطنين إسبان مؤيدين للفلسطينيين، اختبأوا في الأزقة ورشقوهم بالكراسي وزجاجات المياه وأغراض أخرى.

🚨 ALERTA ANTIFAXISTA 🚨



Ehunka hooligan sionista Bilboko Alde Zaharretik dabiz, auzokideak erasotzen eta Palestinaren kontrako aldarriak zabaltzen, inpunitate osoz eta @bilbao_udala-ren babespean.#FreePalestine#BDSpic.twitter.com/9BSuS3rfWx — Inurri Gorria (@TxindurriG) May 8, 2022

תיעוד: קרבות רחוב בין אוהדי הפועל חולון לתושבי בילבאו לפני משחקה של הקבוצה הערב על המקום ה-3 בליגת האלופות בכדורסל. לטענת האוהדים, הם הותקפו על ידי כמה אנשים ממסעדה סמוכה@lianwildau@hadasgrinbergpic.twitter.com/Fpy1Goiv75 — כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2022

ولاحقا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وأشعل الضيوف الإسرائيليون قنابل دخان وأحرقوا الأعلام الفلسطينية وفق المصدر ذاته.

Israeli 'fascists' in Bilbao to watch basketball team Hapoel Holon attack a bar for displaying a Palestinian flag. They took the flag and burned it. This 'scum' have spent all weekend trashing the city. https://t.co/LGBrOCaHaJ — r_0904 (@r_0904) May 8, 2022

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وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب اعتقال مشجع، في وقت سابق اليوم، إثر مواجهة سياسية لفظية مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

واعتقل المشجع الإسرائيلي، بعدما صاحت في وجهه مواطنة إسبانية، قائلة: "فلسطين فلسطين"، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة لفظية عنيفة بينهما.

المصدر: Sputnik