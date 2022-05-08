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مازيمبي يسقط نهضة بركان المغربي بهدف قاتل في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الرياضة

مازيمبي يسقط نهضة بركان المغربي بهدف قاتل في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
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خسر نهضة بركان المغربي أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف وحيد في الوقت القاتل من زمن المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر  باكاتا بضربة رأسية في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليعزز الفريق الكونغولي موقفه قبل مباراة الإياب المقررة في المغرب.

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وسيسعى نهضة بركان للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى المباراة النهائية، في حين أن فوز مازيمبي أو التعادل بأي نتيجة يعني تأهل مازيمبي إلى المباراة النهائية.

يذكر أن الرجاء البيضاوي المغربي أحرز لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي التونسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي، ونال نهضة بركان اللقب مرة واحدة.

المصدر: "وكالات"

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