بالفيديو.. التونسية أنس جابر عند التتويج ترفض الاحتفال بزجاجة كحول

توجت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مدريد للأساتذة للتنس بعد فوزها في المباراة النهائية السبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا لتدخل التاريخ كأول لاعبة عربية وإفريقية تحرز بطولة "ماسترز".

ورفضت البطلة التونسية الملقبة في بلادها بـ"وزيرة السعادة" رفع زجاجة كحول لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، أثناء تتويجها ببطولة مدريد، وفق ما ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجنبت البطلة الإفريقية والعربية الأولى الفائزة باللقب، حمل الزجاجة التي قدمتها لها إحدى المضيفات، واكتفت برفع درع التتويج والتقاط الصور مع الوصيفة.

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في المقابل، بدت الأمريكية بيغولا مرتبكة لعدم حمل جابر للزجاجة، إلى أن أوضحت لها الأخيرة، حسب ما تظهره عدسات الكاميرات، بينما أبدت استغرابها.

وفازت البطلة التونسية، المصنفة العاشرة عالميا، في المباراة النهائية على منافستها الأمريكية بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-5، 0-6،6-2.

يذكر أن لقب دورة مدريد على الأراضي الترابية هو ثاني ألقاب أنس جابر الفردية في الدورات الكبرى للتنس، بعد دورة برمنغهام، فئة 250 نقطة، والتي توجت بها في يونيو العام الماضي.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"