مدرب منتخب مصر الجديد يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح

أقام اتحاد كرة القدم المصري مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش الذي رحل بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2022.

وتحدث جلال خلال المؤتمر عن تواصله مع محمد صلاح بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، كما تحدث عن أسباب قبوله المهمة بعد رفضها في مرة سابقة لتمسكه بجهازه المعاون.

وكشف جلال خلال المؤتمر: "سأعتمد على اللاعبين الجاهزين سواء كانوا محترفين أو محليين".

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وأوضح: "تواصلت مع محمد صلاح بالفعل ونأمل أن يحقق جميع البطولات قبل أن يأتي لمساعدة منتخب مصر لأن دوره سيكون كبيرا في الفترة المقبلة".

وشدد: "إذا احتجنا وجود عبد الله السعيد واستمر مستواه بهذا الشكل لا أعتقد بأنه سيرفض الرجوع من الاعتزال".

وأردف: "سنلعب مباراتين بعد أقل من شهر وصنع هوية للمنتخب ستحتاج إلى بعض الوقت ولكن سنحاول صنع شكل مختلف في الفترة المقبلة بقدر استطاعتنا".

واستدرك "تمسكت أيضا حاليا بجهازي الفني بالكامل، في المرة الأولى محمد شوقي كان سيتواجد معي أيضا وعصام الحضري لم يكن مطروحا من الأساس ولكنه حاليا عمل بشكل رائع وقدم إضافة لحراس المرمى في البطولات السابقة لذلك لم يكن علي أن أعترض على وجوده وفي نفس التوقيت مصطفى كمال تمسك بيراميدز بوجوده".

وشدد "رفض منتخب مصر مرتين ليس أمرا سهلا وفي المرة الأولى لم أرفضه أيضا ولكن الظروف أصبحت مختلفة حاليا لأن اتحاد الكرة الحالي أكثر تفهما"

وأكد: "نعمل للمنافسة على جميع البطولات التي سنشارك بها، ولكن أولا يجب أن نركز التصفيات التي سنشارك بها".

وقال جلال: "سنحاول خوض مباراة ودية يوم 13 يونيو المقبل لتحضير اللاعبين وفي الغالب ستكون بدون اللاعبين الدوليين".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على إستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

المصدر: "وكالات"