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محادثات خاصة بين فيرغسون ورونالدو حول مستقبل "الدون" مع مانشستر يونايتد

الرياضة

محادثات خاصة بين فيرغسون ورونالدو حول مستقبل
AFP
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أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، بأن السير أليكس فيرغسون أسطورة مانشستر يونايتد، قد يلعب دورا في إبقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق.

وأجرى فيرغسون محادثة مع رونالدو مؤخرا بهذا الشأن، علما بأن كريستيانو أمضى 6 سنوات يلعب تحت قيادة المدرب الاسكتلندي في "أولد ترافورد".

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن رونالدو وفيرغسون اجتمعا مؤخرا لتناول الشاي في منزليهما بمنطقة شيشاير.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب الأسكتلندي المعتزل، أخبر لاعبه السابق أنه يشعر بأنه يجب أن يبقى في مانشستر من أجل "حماية إرثه".

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وتدور شكوك حول إمكانية استمرار رونالدو مع اليونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن تقارير أخرى، أشارت إلى أن مستقبل النجم البرتغالي مع "الشياطين الحمر"، بات الآن في يد المدرب الجديد إريك تن هاج، الذي يستلم المهمة ابتداء من الموسم المقبل.

وأعاد مانشستر يونايتد التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، واستمر اللاعب البرتغالي الدولي في تسجيل 24 هدفا بجميع المسابقات.

المصدر: mirror.co.uk

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