رقم خجول بلا منشطات.. الأمريكي كولمان يحرز أول سباق 100م بعد عودته من الإيقاف

حقق العداء الأمريكي كريستيان كولمان المركز الأول في أول عودة له بسباق 100م بعد 18 شهرا من الإيقاف لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، مسجلا 10.9 ثوان اليوم الأحد في طوكيو.

وحصد كولمان البالغ 26 عاما المركز الأول متقدما على كل من الياباني يوكي كويكي (10.22 ثوان) والأسترالي روهان براونينغ (10.23 ثوان).

Christian Coleman wins the men’s 100m at the Seiko Golden Grand Prix in Tokyo in 10.09. pic.twitter.com/VaLuqVuNbL — AW (@AthleticsWeekly) May 8, 2022

وتعد هذه العودة خجولة لبطل العالم إذ لا يزال بعيدا جدا عن أفضل أداء لهذا العام في سباق السرعة هذا، والذي سجله الكيني فيرديناند أومانيالا في نيروبي (9.85 ثوان).

Christian Coleman 🇺🇲 ran his first 100m race since 2019, taking the win at the Seiko Golden GP in Tokyo with a time of 10.09s (0.1) ahead of Yuki Koike, 2nd in 10.22s and Rohan Browning in 10.23s. pic.twitter.com/YYttHIiUU2 — Track & Field Gazette (@Athleticsglobe) May 8, 2022

وقال كولمان الذي استأنف المنافسات في يناير الماضي، وكان أبرز الغائبين عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي: "شعرت بحالة جيدة للغاية. أنا متحمس لأنني افتتحت موسمي بتوقيت جيد. إنه شيء يمكنني البناء عليه. كان لدي الكثير من التوقعات في ما يتعلق بهذا السباق".

المصدر: أ ف ب