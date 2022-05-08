الروسي بيفول يهزم المكسيكي ألفاريز ويحافظ على لقب بطل العالم للملاكمة (فيديو)

احتفظ الملاكم الروسي دميتري بيفول بلقب بطل العالم حسب تصنيف رابطة الملاكمة العالمية WBA، بفوزه على متحديه المكسيكي ساوول "كانيلو" ألفاريز في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد.

وفاز بيفول على ألفاريز بالنقاط في النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، بإجماع الحكام، بواقع: 115-113 و115-113 و115-111، ليحافظ على حزامه في رابطة الملاكمة العالمية WBA.

DOWN GOES CANELO! 🗣



Dmitry Bivol takes down Canelo Alvarez via decision to retain his WBA Light Heavyweight title!



Canelo's first loss since 2013 pic.twitter.com/WPgFzKKap9 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2022

ورفع بيفول البالغ 31 عاما عدد انتصاراته خلال مسيرته الاحترافية إلى 20 انتصار على التوالي، منها 11 بالضربة القاضية، ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

بينما مني ألفاريز البالغ 31 بالهزيمة الثانية في مسيرته، مقابل 57 انتصارا منها 39 بالضربة القاضية وتعادل في نزالين.

DMITRY BIVOL BEATS CANELO BY UNANIMOUS DECISION!!! pic.twitter.com/sGxG4xQVeG — Follow @FTBeard7 (@FTBeard7) May 8, 2022

Dmitry Bivol moves to 20-0 with a unanimous decision victory over Canelo Alvarez #canelobivolpic.twitter.com/DxRHUHl3oP — Jesse Merrick (@JesseNews3LV) May 8, 2022

المصدر: rsport.ria.ru