الرئيس التونسي يهنئ أُنس جابر بعد إنجازها التاريخي (فيديو وصور)
هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نجمة التنس التونسية أُنس جابر بعد تتويجها بلقب بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب.
ونشرت صفحة الرئاسة التونسية في "تويتر": "رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه إلى البطلة التونسية أُنس جابر بأحر التهاني إثر الانتصار الباهر الذي حققته مساء أمس السبت 7 مايو 2022 بمدريد ويؤكد على أن الإصرار على النجاح وعلى رفع التحديات هما الطريق إلى الفوز والانتصار".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يتوجّه إلى البطلة التونسية #أنس_جابر بأحر التهاني إثر الانتصار الباهر الذي حققته مساء أمس السبت 7 ماي 2022 بمدريد ويؤكد على أن الإصرار على النجاح وعلى رفع التحديات هما الطريق إلى الفوز والانتصار. pic.twitter.com/7GhjIR1mlF— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 8, 2022
وتمكنت جابر البالغة 27 عاما من رفع كأس بطولة مدريد للأساتذة بفوزها في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-5 و0-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.
In Tunisia, in Africa, the Arab world and beyond...— wta (@WTA) May 7, 2022
🇹🇳 @Ons_Jabeur is blazing the trail 🔥
She captures the biggest trophy of her career so far at the #MMOPEN! 🏆 pic.twitter.com/eWshdDIq99
وهذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خلال مسيرتها الاحترافية بعد الأول الذي حققته في بطولة بيرمنغهام الإنجليزية العام الماضي.
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊— wta (@WTA) May 7, 2022
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🎊🎊🎊🙆♀️🎊🎊🎊
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🎊 @Ons_Jabeur 🎊 pic.twitter.com/l8Jxt0UtJN
Dreams do come true 🏆😍— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 7, 2022
I love you all!! 🙏🇹🇳
Thank you Madrid, thank you to everyone who came and supported me. I am so grateful. Thank you to my familly and to the best team: Karim, Issam & Mélanie, you guys are amazing! ❤️ pic.twitter.com/3Bge7Qvr6G
كما أصبحت جابر أول عربية تفوز ببطولة للأساتذة (ماسترز) ذات الألف نقطة.
المصدر: RT