صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" في تقرير لها اليوم الأحد، عن نية ناديي برشلونة ويوفنتوس عقد صفقة تبادلية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن برشلونة مستعد للتخلي عن ظهيره الإسباني جوردي ألبا البالغ 33 عاما لصالح يوفنتوس، مقابل الحصول على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ 22 عاما.

وبسبب تقدم جوردي ألبا في العمر وتراجع مستواه مؤخرا بدأ برشلونة في البحث عن بديل له، وتردد اسم ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، لتعزيز صفوف "البلوغرانا".

Calciomercato 🇮🇹



Barcelona proposes to pay 50 million euros + Jordi Alba for De Ligt



Juventus are interested in Alba, but his salary exceeds the salary cap + they want to renew De Ligt's contract that's why their idea is to reject this offer pic.twitter.com/pE6ijdsTTF — Kingdom of Juventus (@Juventusnj) May 7, 2022

كما يعتبر دي ليخت هدفا لبرشلونة منذ أن كان في أياكس أمستردام الهولندي، وسيكون بمثابة تعزيز قوي لدفاعات الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يمكنه التعاقد مع دي ليخت مقابل 50 مليون يورو، مع تضمين جوردي ألبا في الصفقة.

‼️ En Italia aseguran que la Juventus de Turín pretende a Jordi Alba para que sea titular



🔵🔴 El Barça buscaría meter a De Ligt en la operación



✍ @jbatalla7https://t.co/oesostMyqI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 7, 2022

يذكر أن برشلونة ويوفنتوس أبرما صفقة تبادلية في صيف 2020، شهدت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى "السيدة العجوز"، مقابل انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.

المصدر: mundodeportivo.com