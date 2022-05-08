سائق "فيراري" شارل لوكلير الأسرع في التجارب التأهيلية لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1

سجل سائق "فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو، متصدر ترتيب السائقين، أسرع توقيت بالتجارب التأهيلية لجائزة ميامي الكبرى المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات.

وسجل لوكلير البالغ 24 عاما 1:28.796 دقيقة متقدما بفارق 0:190 ثانية عن زميله في "فيراري" الإسباني كارلوس ساينس، فيما حل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول" ثالثا متأخرا بفارق 0:195 ثانية.

وأكمل زميل فيرستابن، المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس المراكز الأربعة الأولى، ووصل سائق "ألفا روميو" الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا أمام زميله السابق في "مرسيدس"، البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات.

وهيمن فريق "فيراري" على المركزين الأول والثاني عند خط الانطلاق للمرة الأولى منذ جائزة المكسيك الكبرى عام 2019.

المصدر: أ ف ب