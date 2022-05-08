هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال؟

تلاشت آمال مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل كامل في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد الخسارة المذلة أمام مضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الـ36 من "البريميرليغ".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن رونالدو سيفكر في مغادرة اليونايتد، حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، كونه اعتاد على المشاركة في هذه البطولة التي يحتل صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين بها برصيد 140 هدفا متقدما بفارق 15 هدفا عن أقرب مطارديه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وفي حال قرر رونالدو البقاء​ في صفوف "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل، فستكون المرة الأولى منذ موسم 2003-2004 التي لن يشارك فيها النجم البرتغالي في مسابقة الأندية الأعرق في القارة العجوز.

يذكر أن رونالدو توج بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات في مسيرته، بواقع لقب واحد مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد الإسباني.

المصدر: RT