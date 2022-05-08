كأس فرنسا: نانت يحرز لقبه الرابع على حساب نيس (فيديو)

أحرز فريق نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس.

ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.

Ludo Blas blast the ball in from the spot to give Nantes the lead.



OGC Nice 0-1 Nantes #Nantes#CDFpic.twitter.com/71bzpWbxio — Ojora Babatunde (@ojbsports) May 7, 2022

وهذا اللقب هو الرابع لفريق نانت في كأس فرنسا بعد أعوام 1979 و1999 و2000، والأول بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001.

وسمح له هذا الفوز بحجز مركز له في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

CÉLÉBRONS LA 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! 🎆



Parce que ce trophée est aussi le vôtre, venez célébrer les vainqueurs de la Coupe de France 2022 !#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) May 7, 2022

وأقيمت المباراة النهائية للنسخة الـ105 من كأس فرنسا بقيادة حكم إمرأة للمرة الأولى منذ أن أبصرت المسابقة النور، وأمام مدرجات ممتلئة بعد التحرر من القيود والإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، وبمواكبة حوالي 80 ألف متفرج.

المصدر: أ ف ب