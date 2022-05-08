سون يقترب من صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

واصل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام مطاردة المصري محمد صلاح هداف ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتمكن سون من هز الشباك خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفربول أمس السبت ضمن الجولة الـ36 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

🏆 | الـدوري الإنـجـلـيـزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⚽ | تـوتـنـهـام 1 × 0 لـيـفـربـول

🎥 |هدف سون

GK | 💎 pic.twitter.com/pCvy9z7GTG — ⚽️عالم كرة القدم⚽️ (@jay0j0) May 8, 2022

وعجز صلاح عن فك شيفرة شباك توتنهام في مباراة الأمس، فيما تكفل زميله الكولومبي لويس دياز في تسجيل هدف "الريدز".

ورفع سون رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى هدفين مع متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "الفرعون" صلاح صاحب الـ22 هدفا.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث بالقائمة برصيد 18 هدفا.

Salah has 22 goals in the EPL and Son Heung-min also has 20 in the EPL so far. But with the current ups and downs of the "Egyptian king" 🇪🇬, many are not sure if he will achieve the EPL golden shoe at the end of the season 🏁#PremierLeaguepic.twitter.com/wXW3mAH7Gd — Create you greatest (@hanphuoc27) May 8, 2022

المصدر: RT