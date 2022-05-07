الأهلي المصري يقسو على وفاق سطيف الجزائري برباعية ويقترب من نهائي دوري الأبطال (فيديو)
حقق الأهلي المصري فوزا عريضا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل رباعية الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90 وطاهر محمد (د.54) ومحمد شريف (د.72).
اداء.... اتقان.... فن.....متعه 🔥 🎶🎵— 🌯احمد الامـــــــ2️⃣ــــام🌯😉 (@ahmedelamam360) May 7, 2022
اهداف #الاهلي في #وفاق_سطيف
كامله #يلا_يا_اهلي#دوري_أبطال_أفريقيا#الاهلي_وفاق_سطيفpic.twitter.com/j7M4hBbsrT
ولعب الفريق الجزائري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ35 عقب طرد لاعبه أمير قراوي.
وبهذا الفوز الكبير، اقترب الأهلي المصري من التأهل إلى المباراة النهائي للبطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر السبت المقبل.
⏱️ نهاية المباراة!— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 7, 2022
🇪🇬 الأهلي 4-0 وفاق سطيف 🇩🇿
فوز كبير لأصحاب الأرض على الفريق الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | #ASCESSpic.twitter.com/TKe35voK5a
المصدر: RT