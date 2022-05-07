جوردي ألبا يقود برشلونة لفوز قاتل على ريال بيتيس (فيديو)

تغلب برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وأدرك ريال بيتيس التعادل سريعا بعدها بثلاث دقائق برأسية مارك بارترا.

#BetisBarça



ريال بيتيس 1 × 2 برشلونة | اهداف المباراة - ALL GOALS HD🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/2OGWmaWVXB — Follow Me @FA_GO7 (@NBDQW) May 7, 2022

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل جوردي ألبا الهدف الثاني لبرشلونة ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث التي ضمنت له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

#BetisBarça



هددددددددددف جوردي البا كامل الاعادات FULL GOAL Jordi Alba HD 🚀🚀😍😍 🎥

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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/ek8StSa4no — Follow Me @FA_GO7 (@NBDQW) May 7, 2022

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 58 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT