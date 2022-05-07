ليفربول يهدر نقطتين ثمينتين أمام توتنهام هوتسبير (فيديو)

أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه توتنهام هوتسبير 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح توتنهام باب التسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة الـ56، وأدرك ليفربول التعادل عن طريق نجمه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة ليرتقي إلى الصدارة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي سيستضيف نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها غدا الأحد.

#LIVTOT#PL



ليفربول 0 × 1 توتنهام | هددددف سون HD🎥



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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/TJgvJ0qR7c — Follow Me @FA_GO7 (@NBDQW) May 7, 2022

#LIVTOT#PL



ليفربول 1 × 1 توتنهام | هددددف دياز HD🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/2eavn3YaXl — Follow Me @FA_GO7 (@NBDQW) May 7, 2022

كما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

It's getting tight at the 🔝 👀 pic.twitter.com/k1XJifw0Sc — Premier League (@premierleague) May 7, 2022

المصدر: RT