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ليفربول يهدر نقطتين ثمينتين أمام توتنهام هوتسبير (فيديو)

الرياضة

ليفربول يهدر نقطتين ثمينتين أمام توتنهام هوتسبير (فيديو)
AP Jon Super
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أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه توتنهام هوتسبير 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح توتنهام باب التسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة الـ56، وأدرك ليفربول التعادل عن طريق نجمه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة ليرتقي إلى الصدارة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي سيستضيف نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها غدا الأحد.

كما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT

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