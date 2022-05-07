مدريد.. التونسية أُنس جابر تتوج بلقبها الثاني خلال مسيرتها وتصبح أول عربية تحرز بطولة ماسترز (فيديو)

توجت التونسية أُنس جابر بلقب بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزها في المباراة النهائية اليوم السبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا.

وحسمت النجمة التونسية البالغة 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-5 و0-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.

🏆 ¡Vam-ONS! 🏆



🇹🇳 @Ons_Jabeur defeats Pegula 7-5, 0-6, 6-2 in Madrid to become the first Arab winner of a WTA 1000 title!#MMOPENpic.twitter.com/8VjRslsekQ — wta (@WTA) May 7, 2022

وهذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خلال مسيرتها الاحترافية بعد الأول الذي حققته في بطولة بيرمنغهام الإنجليزية العام الماضي.

In Tunisia, in Africa, the Arab world and beyond...



🇹🇳 @Ons_Jabeur is blazing the trail 🔥



She captures the biggest trophy of her career so far at the #MMOPEN! 🏆 pic.twitter.com/eWshdDIq99 — wta (@WTA) May 7, 2022

كما أصبحت جابر أول عربية تفوز ببطولة للأساتذة (ماسترز) ذات الألف نقطة.

المصدر: RT