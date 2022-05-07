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مدريد.. التونسية أُنس جابر تتوج بلقبها الثاني خلال مسيرتها وتصبح أول عربية تحرز بطولة ماسترز (فيديو)

الرياضة

مدريد.. التونسية أُنس جابر تتوج بلقبها الثاني خلال مسيرتها وتصبح أول عربية تحرز بطولة ماسترز (فيديو)
AP Manu Fernandez
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توجت التونسية أُنس جابر بلقب بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزها في المباراة النهائية اليوم السبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا.

وحسمت النجمة التونسية البالغة 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-5 و0-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.

وهذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خلال مسيرتها الاحترافية بعد الأول الذي حققته في بطولة بيرمنغهام الإنجليزية العام الماضي.

كما أصبحت جابر أول عربية تفوز ببطولة للأساتذة (ماسترز) ذات الألف نقطة.

المصدر: RT

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