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برايتون يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ويحرمه من دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

برايتون يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ويحرمه من دوري الأبطال (فيديو)
AFP
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حقق برايتون فوزا عريضا على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو والإسباني مارك كوكوريلا والألماني باسكال غروس والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقائق 15 و49 و57 و60 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس لتتلاشى آماله في احتلال المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: RT

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