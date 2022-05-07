"ألتراس" نادي نيس يشتبكون مع الشرطة قبل نهائي كأس فرنسا

اندلعت اشتباكات متفرقة بين شرطة مكافحة الشغب وعناصر رابطة مشجعي "ألتراس" فريق نيس خارج محطة قطار رئيسية في باريس قبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم اليوم السبت.

وتجمع ما بين 450 و500 من "ألتراس" نيس خارج محطة ليون، حيث تصل القطارات إلى باريس من مدينة نيس الجنوبية.

وبدأت المجموعة في التجوال بسرعة في الشوارع المحيطة بالمحطة، حيث صاح قادة المجموعة بتعليمات للتحرك.

وتحرك العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب لاعتراضهم، ومنع الاشتباكات المحتملة مع مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان الذين كانوا في نفس المنطقة في وقت سابق.

وكان هناك اشتباك لفترة وجيزة بين "ألتراس" نيس وشرطة مكافحة الشغب في جادة "دومسنيل" حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي. ثم عاد عناصر "الألتراس" إلى محطة ليون ورافقتهم شرطة مكافحة الشغب في اتجاه القطارات التي نقلتهم إلى ملعب فرنسا، حيث يواجه نيس خصمه نانت لاحقا في المباراة النهائية.

Quelques clichés de l'invasion rouge et noire gare de Lyon by Sébastien Botella #ogcnice#nissaenfinalapic.twitter.com/QMOlonBQTM — Vivien Seiller (@VSeiller) May 7, 2022

وفي وقت سابق السبت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة مكونة من حوالي 30 شخصا من مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان وهم يركضون عبر الشارع لمهاجمة مجموعة أصغر كانت تجلس في مقهى أمام محطة ليون، حيث تم إلقاء الكراسي والزجاجات.

وبحسب تقارير، كانت المجموعة المقابلة من مشجعي نانسي الذين لديهم انتماء إلى ألتراس نيس.

Incredibly disappointing to see Nice factions brawling with Parisian factions in Paris this afternoon ahead of tonight’s Coupe de France final between OGC Nice & FC Nantes. (🎥@reaubertdeniro2) pic.twitter.com/7FgK98Qbg9 — Get French Football News (@GFFN) May 7, 2022

المصدر: أ ب