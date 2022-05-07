 
مباشر
عاجل
السيسي: العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة المصرية

لاعب جودو مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويتوج بذهبية كأس أوروبا

الرياضة

لاعب جودو مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويتوج بذهبية كأس أوروبا
ijf.org
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syve

توج المصري محمد عبد الموجود بالميدالية الذهبية بفئة دون 66 كغ في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة بمشاركة رياضيين من 27 دولة من أربع قارات حول العالم.

وحصد عبد الموجود الميدالية الذهبية بعد أن فاز في النزال النهائي على الإسرائيلي ناتانيل جوروفيل بنتيجة 10-0.

لاعب جودو مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويتوج بذهبية كأس أوروبا

كما حقق المنتخب المصري ذهبية ثانية حصدها سامي يسري الذي تغلب في نهائي فئة دون 60 كغ على الهنغاري كساناد فيشكو.

لاعب جودو مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويتوج بذهبية كأس أوروبا

المصدر: elbalad.news + eju.net

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا