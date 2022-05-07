لاعب جودو مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويتوج بذهبية كأس أوروبا

توج المصري محمد عبد الموجود بالميدالية الذهبية بفئة دون 66 كغ في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة بمشاركة رياضيين من 27 دولة من أربع قارات حول العالم.

وحصد عبد الموجود الميدالية الذهبية بعد أن فاز في النزال النهائي على الإسرائيلي ناتانيل جوروفيل بنتيجة 10-0.

كما حقق المنتخب المصري ذهبية ثانية حصدها سامي يسري الذي تغلب في نهائي فئة دون 60 كغ على الهنغاري كساناد فيشكو.

بنتيجة 10 صفر.. الفرعون المصري محمد عبد الموجود يطيح بلاعب إسرائيل ويتوج بذهبية كأس أوروبا للجودو #صدى_البلد#البلدhttps://t.co/eTF6ZPylxB — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) May 7, 2022

المصدر: elbalad.news + eju.net