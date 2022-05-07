أتلتيكو يرفض استقبال الريال بممر شرفي في ديربي مدريد.. وأنشيلوتي يعلق

أعلن أتلتيكو مدريد أنه لن ينظم ممرا شرفيا لجاره ريال مدريد في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية المقررة غدا الأحد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن مافسات الجولة الـ35 من "الليغا".

وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "نهنئ ريال مدريد ولاعبيه والجهاز الفني لأنهم قاموا بعمل رائع. أنا أحترم ريال مدريد لأنه أصبح البطل، لكننا نكن احتراما أكبر لمشجعينا، أولئك الذين هم دائما معنا".

وضمن ريال مدريد تتويجه بلقب الدوري الإسباني الـ35 في تاريخه، قبل أربع جولات على نهاية "الليغا"، وذلك عندما تغلب على إسبانيول برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

وفي كثير من الأحيان في كرة القدم، فإن أول خصم يواجه بطلا متوجا حديثا بعد فوزه باللقب يعبر عن احترامه للبطل بإقامة ممر شرفي.

وعند إقامة الممر الشرفي يقف لاعبو الخصم قبل انطلاق المباراة في خطين متوازين ويصفقون مهنئين لاعبي الفريق المتوج حديثا عند دخولهم إلى أرضية الملعب وسط الخطين المنظمين.

وقال كل من الأرجنتيني سيميوني والمدير الفني الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن الأمر لا يحدث في بلديهما.

Pasillo or no pasillo



It's been a tiresome debate all week.



Diego Simeone: "Congratulations and respect to Real Madrid, but more respect to our people".



Carlo Ancelotti: "The Italians are not used to this. Everyone does what they feel and we have to respect it".#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/pqv6AhlpKa — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) May 7, 2022

وقال أنشيلوتي تعليقا على قرار أتلتيكو: "يجب على كل شخص أن يفعل ما يشعر أنه الأفضل، وعلينا احترام ذلك، لدينا أقصى درجات الاحترام لأتلتيكو ولاعبيه ومدربه، إنهم جيراننا، أصدقاؤنا. إذا فعلوا ذلك، فلا بأس، وإن لم يفعلوا ذلك، فلا بأس بذلك أيضا. سنحترم كل ما يختارونه".

المصدر: أ ب+ وكالات