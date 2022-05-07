الوداد المغربي يعود من أنغولا بفوز ثمين ويضع قدمه في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حقق الوداد الرياضي المغربي فوزا عريضا على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق المغربي كل من البرازيلي تياغو أزولاو لاعب أتلتيكو بالخطأ في مرماه ويحيى جبران والكونغولي غاي مبينزا في الدقائق 16 و45 و68 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد، ريكاردو جوب إيستيفاو في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

GOOOOOOAL YAHYA ATTIATLLAH 1-0 ⚪️🔴 pic.twitter.com/0gA0XqGamJ — Wydad Shorts (@wydadshorts) May 7, 2022

💢 تبارك الله عليك اخويا جبران واش هاذ المتعة متعتينا...🎩👏❤️❤️🔥🔥



عالمي عالمي يا ودادي ارفع راسك فوق انت الافضل 👊✊



عاش الوداد الرياضي 🇦🇹 مفخرة المغاربة 🇲🇦🥇✊👊❤️✌️ #dimawydad#APLWAC#TotalEnergiesCAFCL#CAFCLpic.twitter.com/51ww2u3QU3 — عبد الرحيم الودادي🇲🇦🇦🇹🌟🌟🇦🇹🇲🇦 (@ABDERRAHIM82wy) May 7, 2022

💢 الهدف الثالث للرائع مبينزا 👏👏🎩❤️✌️#بيترو_الوداد 3:0



عاش الوداد الرياضي 🇦🇹 مفخرة المغاربة 🇲🇦🥇✊👊❤️✌️ #dimawydadpic.twitter.com/z94AAsBtZI — عبد الرحيم الودادي🇲🇦🇦🇹🌟🌟🇦🇹🇲🇦 (@ABDERRAHIM82wy) May 7, 2022

وأنهى الفريق الأنغولي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرازيلي ويليام سواريز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

⏱️ نهاية المباراة



🇦🇴 بترو أتليتكو 1-3 الوداد 🇲🇦



الفريق المغربي يُحقق فوز كبير خارج الأرض بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #APLWACpic.twitter.com/S8iVZPVhOv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 7, 2022

وبهذا الفوز العريض، اقترب الوداد كثيرا من التأهل إلى نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي من المقرر أن يستضيفها على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية السبت المقبل.

المصدر: RT