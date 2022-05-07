لاعبو الهوكي الروس يكرمون ذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى في بطرسبورغ (فيديو)

قام لاعبو المنتخب الروسي بهوكي الجليد والكادر الإداري بوضع الزهور على الشعلة الأبدية في ميدان المريخ بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية تكريما لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى(1941-1945).

ويشارك المنتخب الروسي في البطولة التي تقام في العاصمة الروسية الشمالية، كما يشارك فيها المنتخب الوطني للشباب والمنتخب البيلاروسي.

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وقال رومان روتنبرغ نائب رئيس اتحاد الهوكي الروسي:"أن لاعبي الهوكي يجتمعون معا ويضعون الزهور لإظهار الاحترام لذكرى الأشخاص الذين قاتلوا من أجل بلدنا". وخلص روتنبرغ إلى أنهم مدينون لهم بالحرية والسماء الهادئة فوق رؤوسهم.

وتكرس الفعالية إلى إحياء ذكرى من حارب وعاش إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) حين كانت روسيا (الاتحاد السوفيتي) تواجه زحف جحافل الجيش الألماني النازي.

المصدر: "وكالة تاس"