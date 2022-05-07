الإصابة تبعد باييت عن مرسيليا حتى نهاية الموسم

انتهى موسم صانع ألعاب مرسيليا الفرنسي دميتري باييت، بعد تعرضه للإصابة الخميس بربلة ساقه اليمنى ضد فينورد روتردام الهولندي ضمن مسابقة كونفرنس ليغ القارية.

وقال النادي المتوسطي السبت، في بيان: "وقع دميتري باييت ضحية تمزق عضلي في ربلة الساق تم تقييمه بالفحوص المرجعية المعتادة. بدأ العلاج بالفعل لكن التعافي التام لن يحصل قبل نهاية الدوري".

Marseille playmaker Dimitri Payet will miss the remaining three games of the French league season because of a torn calf muscle.https://t.co/VYG3g8Bxbt — AP Sports (@AP_Sports) May 7, 2022

بدوره، قال باييت البالغ 35 عاما: "تظهر النتائج للأسف عدم قدرتي على اللعب مجددا هذا الموسم. الخيبة كبيرة والألم قوي، لكني محاط بشكل جيد ورسائل دعمكم تمنحني قوة التطلع إلى الأمام، والموسم الجديد يبدأ غدا بالنسبة إلي".

وتأتي إصابة اللاعب الرقم 10 في مرسيليا قبل مواجهته الأحد على أرض لوريان في المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومحاولته ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأقصي الخميس من نصف نهائي كونفرنس ليغ، المسابقة القارية الثالثة من حيث الأهمية، ولم يفز فريقه في آخر ثلاث مباريات.

ويحتل راهنا المركز الثالث في الدوري بالتساوي مع موناكو الذي لعب مباراة أكثر، فيما يبتعد عنه رين الرابع بفارق ثلاث نقاط.

المصدر: "أ ف ب"