نادال يعلن عن خليفته في عالم "الكرة الصفراء" (فيديو)

صرح الإسباني رافائيل نادال بأنه يمكن اعتبار مواطنه كارلوس ألكاراز البالغ 19 عاما خليفته في عالم التنس، بعد أن فاز اللاعب الشاب في المباراة التي جمعتهما في بطولة مدريد للأساتذة.

وفشل نادال في التأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة للتنس بخسارته أمس الجمعة أمام ألكاراز في الدور ربع النهائي من المسابقة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و1-6 و6-3، خلال ساعتين و29 دقيقة.

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وأصبح ألكاراز أول لاعب شاب يفوز على نادال على الملاعب الرملية، وحاليا حقق الفوز في خمس مباريات متتالية على لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل.

History made 💪



The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPENpic.twitter.com/SWOBn5Savx — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022

وقال نادال: "من الواضح أن ألكاراز سيكون البديل لأنه يبلغ 19 عاما، وأنا أبلغ 35 عاما، ولا أعلم هل سيكون هذا بداية من اليوم أو من بعده، سنرى هذا".

وختم قائلا: "بعيدا عن كل هذا، أنا سعيد له، كان أفضل مني في عدة جوانب من المباراة، وأنا احتاج لأتطور، مثلما كنت أقول".

المصدر: وكالات