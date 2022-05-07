وفاة أكبر أستاذ بالشطرنج معمر في العالم

توفي يوري أفرباخ، أكبر أستاذ في الشطرنج في العالم والصحفي البارز، عن عمر يناهز 101 عاما، السبت، وفقا لاتحاد الشطرنج الروسي.

ونعى اتحاد الشطرنج الروسي أفرباخ متقدما بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء الفقيد.

إقرأ المزيد

في 8 فبراير الماضي، احتفل يوري أفرباخ بعيد ميلاده المائة، وفي 4 مايو منح بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشرف.

أفرباخ هو رئيس سابق لاتحاد الشطرنج في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، ومؤلف سلسلة من الكتب عن الشطرنج، ورئيس تحرير مجلتي الشطرنج في الاتحاد السوفيتي والشطرنج في روسيا.

في عامي 1949 و1950، أصبح أفرباخ بطل موسكو، وفي عام 1954 كان بطل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وكجزء من المنتخب الوطني لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، فاز مرتين ببطولة أوروبا.

المصدر: "وكالة تاس"