 
مباشر

بالفيديو.. سبعيني يقطع سباق 100 متر في 13 ثانية فقط

الرياضة

بالفيديو.. سبعيني يقطع سباق 100 متر في 13 ثانية فقط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syre

أثبت الأمريكي مايكل كيش البالغ 70 عاما، أن العمر مجرد رقم، بعد أن قطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية لينتشر فيديو إنجازه الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الرجل السبعيني قدرات خارقة خلال سباق Pen Relays وهو أقدم وأكبر مسابقة للجري في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركه موقع FloTrack على "تويتر" الرجل وهو يركض بسرعة البرق ويفوز بالسباق بعد أن قطع مسافة 100 متر في 13.47 ثانية.

إقرأ المزيد
رسميا.. ملكية نادي تشيلسي تنتقل إلى تحالف أمريكي
رسميا.. ملكية نادي تشيلسي تنتقل إلى تحالف أمريكي

وحصد الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر".

وبدأ العداء مايكل كيش الجري بعمر 59 عاما، عندما أراد المشاركة في أولمبياد نيو جيرسي، وكان أسرع شخص في بطولة وورلد ماسترز لألعاب القوى بمدينة مالقا الإسبانية عام 2018.

المصدر: indianexpress

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا