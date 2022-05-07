بالفيديو.. سبعيني يقطع سباق 100 متر في 13 ثانية فقط

أثبت الأمريكي مايكل كيش البالغ 70 عاما، أن العمر مجرد رقم، بعد أن قطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية لينتشر فيديو إنجازه الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الرجل السبعيني قدرات خارقة خلال سباق Pen Relays وهو أقدم وأكبر مسابقة للجري في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركه موقع FloTrack على "تويتر" الرجل وهو يركض بسرعة البرق ويفوز بالسباق بعد أن قطع مسافة 100 متر في 13.47 ثانية.

Michael Kish wins Penn Relays 70-year-old 100m race in 13.47!! 🤯

📺: https://t.co/PVPuMyyitJpic.twitter.com/Cyrn2toBDa — FloTrack (@FloTrack) April 28, 2022

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وحصد الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر".

وبدأ العداء مايكل كيش الجري بعمر 59 عاما، عندما أراد المشاركة في أولمبياد نيو جيرسي، وكان أسرع شخص في بطولة وورلد ماسترز لألعاب القوى بمدينة مالقا الإسبانية عام 2018.

المصدر: indianexpress